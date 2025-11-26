Çorum Belediyesi bünyesinde Velipaşa Konağı'nda faaliyet gösteren Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde açılan kursta kadınlar, rengi solmuş, modası geçmiş kıyafetler ile ev tekstili ürünlerini ebru tekniğiyle boyuyor.

Yeni bir form kazanan tekstil ürünlerinin "sürdürülebilir üretim" mantığıyla satılmasıyla hem kursiyerlere gelir sağlanıyor hem de atıl tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılıyor.

Geleneksel El Sanatları Merkezi Sorumlusu Hilal Irmak, kursun en önemli hedefinin geri dönüşüme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kursta kadınların geleneksel el sanatı öğrenmesinin yanı sıra geri dönüşüm bilinci kazandığını belirten Irmak, "2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nden ilham alarak, biz de geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük ve kumaşa ebru tekniğini uygulamaya karar verdik. Kursumuzda kadınlar üretim sürecine katılmış oluyor” dedi.



KÂĞITTAN KUMAŞA UZANAN BİR YOLCULUK

Ebru eğitmeni Çiğdem Karaç da eğitim sürecinde klasik ebru tekniklerini temel aldıklarını belirterek, "Ebru sanatına öncelikle kağıt üzerinde uygulamalarda bulunarak başladık. Daha sonra fular, runner, şal, eşarp gibi ürünler ortaya çıkardık. Hocamızın tasarımlarıyla ebruyu giyim üzerinde ölümsüzleştirdik." diye konuştu.

Ebru sanatıyla yapılan boyanın uzun ömürlü olduğunu anlatan Karaç, "Kumaş özel bir teknikle suda bekletiliyor. Ardından yapılan yıkama işlemiyle boya sabitleniyor. 6 yıl önce yapılan çalışmalar hala öğrenciler tarafından kullanılıyor." dedi.

Karaç, ziyaretçilerin kursa gelip çalışmaları inceleyebildiğini, alışveriş yapabildiğini söyledi.

"ATMAYA KIYAMADIĞIMIZ EŞYALARI YENİDEN DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kursiyer Aynur Aras ise kursa kendini geliştirmek ve sosyalleşmek amacıyla katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurs sürecinde hem teknik beceri kazanıyor hem de günlük hayatta kullanılabilir ürünler ortaya çıkarıyoruz. Fular, şal, yastık kılıfı gibi ürünleri daha önce de yapmıştık. Bugün ise atmaya kıyamadığımız, bir kenarda beklettiğimiz eşyaları yeniden değerlendiriyoruz. Seramik, ayakkabı, kot pantolon ve tişört gibi aklımıza gelen her yüzeye ebru uyguluyoruz ve yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Kullanmadığım fularımı da burada yeniden baskıyla değerlendirdim.”