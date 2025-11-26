Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı.

Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı Fatih Altaylı’nın ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Altaylı’nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.