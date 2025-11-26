25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Çorum’da çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler çerçevesinde, kent merkezindeki Hürriyet Meydanı’nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, KADEM, Yeşilay ve Kızılay tarafından bilgilendirme standları açıldı.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Başkan Yardımcısı Fatma Paşaoğlu, Cafer Erkoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Boz Asra bisikletli kortej yürüyüşüne katılarak, kurulan standları ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Alagöz, farkındalık çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti.

Yetkililer, gün boyunca vatandaşları bilgilendirerek kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi