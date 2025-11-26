İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurumun birim amirleri ve proje öğretmenleriyle bir araya gelerek anlamlı güne özel bir kutlama programı düzenledi.

Programda, Öğretmenler Günü’nün simgesi hâline gelen pasta kesildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek, eğitim camiasına emek veren tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Öğretmenlerin fedakârlık ve özveriyle geleceği şekillendirdiğini vurgulayan Cemil Çağlar, “Eğitime katkı sunan her bir öğretmenimize minnettarız” dedi.

Kutlama programında, başta şehit öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere duyulan saygı ve minnet bir kez daha ifade edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çorum’da birlik ve dayanışma içerisinde coşkuyla kutlandı.

Muhabir: Haber Merkezi