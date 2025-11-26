24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde Ankara’da düzenlenen etkinliğe Çorum’u temsilen Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır katıldı.

Çorum’da görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın selamlarını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ileten Ender Özcan Özçakır, bu anlamlı görevi yerine getirmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Özçakır, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Çorum’da öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’ın selamını Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e iletmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadım.”

Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda Türkiye’nin dört bir yanından gelen il temsilcileri bir araya gelirken, eğitime katkı sunan öğretmenlerin emekleri de özel etkinliklerle taçlandırıldı.

