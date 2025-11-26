Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdiniz Derdimizdir” programları kapsamında Buharaevler Mahallesi’nde Karaca Ailesini ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığı, Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde sürdürülen mahalle ziyaretleri çerçevesinde Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden Karaca ailesine misafir oldu. Ziyarette vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek sorunlar, beklentiler ve talepler dinlendi.

İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, vatandaşlarla birebir temas kurmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğu kadar büyük bir onur olduğu dile getirerek halkın huzuru ve refahının her zaman öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı.

MHP heyeti, ziyaret sırasında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında Karaca ailesiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Çıplak; “Bu aziz milletin her bir ferdi bizler için değerlidir. Hemşehrilerimizin güven içinde, huzurlu ve daha müreffeh yarınlara ulaşmaları temel gayemizdir” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sonunda Karaca ailesinin sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden MHP Çorum İl Başkanlığı, aileye sağlık, bereket ve huzur dolu bir ömür diledi.

Muhabir: Haber Merkezi