Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye genelinde yürütülen “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” projesi kapsamında Çorum’da anlamlı bir fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve personeli, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı. Duygusal anlara sahne olan programda protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerimizin aziz hatırası adına fidanları toprakla buluşturdu.



Vali Çalgan konuşmasında, projenin anlam ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için dikilen fidanlar büyüdükçe şehitlerimiz her daim hatırlanacaktır. Her yıl yapılacak bu etkinlik ile hem şehitlerimiz için bir hatıra ormanı oluşacak hem de bu ağaçlar şehrimize can katacak nefes olacaktır. Böyle anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanların ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Etkinlik kapsamında dikilen fidanlar, hem şehitlerimizin anısını yaşatacak hem de Çorum’un yeşil alanlarının artırılmasına katkı sağlayarak geleceğe nefes olacak.