Saadet Partisi Çorum İl Kolları Başkanı Meliha Karaca tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla üç okula kutlama ziyareti yapıldı.

Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Akkaya, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şahin Çalışkanoğlu’na ziyaretlerde bulunan Meliha Karaca’ya, Saadet Partisi İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları üyeleri de eşlik ettiler.

Saadet İl Kadın Kolları Başkanı Karaca, okul müdürlerinin şahsında tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, günün anısına çeşitli hediyeler sundu.

Ziyaretlerde, eğitim camiasının sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Karaca, misafirperverliklerinden ötürü her üç okul müdürüne de teşekkür etti.

“SAADET PARTİSİ, ATANAMAYAN

ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA!”

Saadet İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, “Görevi başında can veren şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, ömrünü eğitime adamış emekli öğretmenlerimize sağlık diliyor ve bugün sınıflarında geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Saadet Partisi olarak, atanamayan tüm öğretmenlerimizin de yanlarında olduğumuzu, her zamanki gibi altını çizerek belirtmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

