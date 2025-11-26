24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, Müdür Yardımcısı Yasin Yetim, sınıf öğretmeni Aslı Tekin ve öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, İl Müdürü Çağlar’a çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Nazik jestten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cemil Çağlar, kendisine sunulan çiçekler için teşekkür ederek, “Öğretmenler, gençlerin başarıya ulaşmalarında onlara rehberlik eden en değerli kişilerdir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi