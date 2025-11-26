Doğru Amaçlarla Toplumsal Entegrasyon Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Gençliğin İnşası İçin Nesline Sahip Çık” projesi kapsamında gençlere yönelik bir doğa yürüyüşü düzenledi.

Çorum Barajı’nda gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin sosyal katılımını artırmayı, çevre bilincini güçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçladı.

Doğanın huzurlu atmosferinde keyifli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 100 genç ile dernek yöneticileri katıldı.

Program, kumanya ikramının ardından tamamlanırken katılımcılar yürüyüş boyunca çevresel farkındalık, toplumsal birliktelik ve sağlıklı yaşamın önemi üzerine sohbet etti.

Dernek Genel Sekreteri Yüksel Özer, projenin gençlerin kişisel gelişimini desteklemesi ve toplumsal entegrasyonu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, önümüzdeki dönemde proje kapsamında farklı sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Doğa yürüyüşü, gençlerin bir araya gelerek dayanışma, çevre duyarlılığı ve ekip ruhu kazanmasına katkı sunan anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.

