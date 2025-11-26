HAK-İŞ Konfederasyonu Çorum İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Buhara Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. HAK-İŞ İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Şükriye Yılmaz Köse, konfederasyon olarak aynı anda 81 ilde meydanlarda olduklarını vurguladı.

Köse, “Kadın–erkek birlikte, şiddetin her türüne karşı olduğumuzu güçlü bir sesle duyuruyoruz” dedi.

“ŞİDDET HAYATIN HER ALANINDA”

Köse, fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takibin kadınlar için ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, araştırmaların şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını gösterdiğini söyledi.

“SAVAŞ BÖLGELERİNDE KADINLAR AĞIR BEDEL ÖDÜYOR”

Köse, savaş ve çatışma ortamlarında kadın ve çocukların en çok zararı gördüğünü belirterek Filistin/Gazze, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen ve Myanmar’daki duruma dikkat çekti.

Köse, kadınların yaşamları boyunca %28,2’sinin psikolojik, %18,3’ünün ekonomik, %12,8’inin fiziksel şiddet yaşadığını; son 12 ayda ise %11,6’sının psikolojik, %3,7’sinin dijital, %3,1’inin ısrarlı takip, %2,6’sının fiziksel şiddete maruz kaldığını aktardı.

HAK-İŞ’TEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Köse, şiddetin önlenmesi için şu önerileri sıraladı:

“ILO 190’ın onaylanması, işyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans” politikası, kadın dostu işyerlerinin teşviki, eşit ücret denetimleri, kayıt dışılığın azaltılması, dijital şiddete yönelik denetimler, şiddete maruz kalan çalışanlara hızlı destek mekanizmaları.”

Köse, HAK-İŞ’in “Şiddeti Önleme ve İzleme Komitesi” kurulmasını talep ettiklerini belirterek tüm emekçi kadınları dayanışmaya çağırdı.

