İlçede 17 yıldır manav sektöründe hizmet veren Bekir Yıldırım, yapılacak olan seçimlerde Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasına Başkan adayı olduğunu söyledi.

İlçenin tanınan esnaflarından Bekir Yıldırım, yıllardır edindiği bilgi, birikim ve tecrübelere dayanarak başkanlığa talip olduğunu ifade ederek, başkan seçilmesi halinde bu bilgi, birikim ve tecrübelerle üyelerine en iyi şekilde hizmet edeceklerini vurguladı.

Yıldırım, “Yaptığımız istişareler sonucu aldığımız karar ile dostlarımızın da teveccühleriyle başkanlık yarışında bizde varız. İnandığımız ve değer verdiğimiz çizgiler doğrultusunda hizmet edeceğiz. İnşallah göreve geldiğimiz günden itibaren, gerek alacağımız kararlar, gerekse de yapacağımız çalışmalar siz değerli esnaflarımızın bilgisi dahilinde ve desteğiyle yapılacak. Her işi beraber yapacak, başarıya beraber gideceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Allah çıktığımız bu yolda utandırmasın.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi