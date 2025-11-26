Çorum Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf Odası önceki dönem başkanlarından Turgay Eliaçık vefat etti.

Çorum Sanayi Sitesi’nde yıllardır faaliyetlerini sürdüren Eliaçık Torna sahibi olan Turgay Eliaçık kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nefise & İsmet Eliaçık çiftinin çocukları, Tuygun Eliaçık ve merhum Selim Eliaçık’ın kardeşi olan 63 yaşındaki Turgay Eliaçık’ın cenazesi bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi