Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde semah ve halk oyunları kursları devam ediyor.

Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Kadeş Spor Kulübü kursiyerleri, Emine Özten ve Mustafa Çoksoy yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri Emine Özten ve Mustafa Çoksoy’a çiçek vererek günlerini kutladı.

Kursiyerlerin anlamlı davranışı duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, minik Işık Temiz ise davranışları ve sevimliliği ile çalışmalara renk kattı.

