Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde parti yöneticisi emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Gençlik Kolları Üyeleri; Ege Özceylan, Güney Can Sapancı, Uğur Aygün, Güney Gürlek ve Halk-Lis İl Başkan Yardımcısı Defne Dobak, CHP İl Eğitim Sekreteri Emekli öğretmen Halil Ünal ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Emekli Öğretmen Mustafa Eker’i evinde ziyaret etti.

CHP’li gençler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, Ünal ve Eker’e sağlıklı, mutlu bir yaşam dileğini paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi