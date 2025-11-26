Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Ağaçlı beldesinde 25 Ekim 1993 tarihinde terör örgütü tarafından şehit edilen Çorumlu öğretmen Fatih Tekin için öğle namazının ardından Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlidin ardından şehidin kabri ziyaret edilerek dualar edildi.

Program kapsamında Elköy Köyü Muhtarı Mutlu Taşdemir tarafından evinin önünde gelen misafirlere ikramda bulunuldu.

Anma törenine ailesi ve köylüleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcıları Önder Göcen ve Güngör Atak, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, Nusret Muçen, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Müdürü Ali Şen, Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, HGYD yöneticileri Duran Atak, Hasan Karaoğlu, Uğur Urhan, Uğur Görkem, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ve Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici öğretmen ve öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek personeli, Babaoğlu, Balım Sultan, Deniz ve Kalehisar köylerinin muhtarları katıldı.

