Çorum merkez Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, bozuk yol ve hasarlı kaldırımlar nedeniyle tepki göstermeye devam ediyor.

Mahalle sakinleri, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile defalarca görüşmelerine rağmen somut bir adım atılmadığını belirterek, duruma isyan etti.

WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan vatandaşlar, yol üzerindeki derin çukurların hem araçlar hem de yaya güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi. Kırık dökük kaldırımların ise özellikle yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için tehlike yarattığını dile getiren mahalleli, bu durumun uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

Sokak sakinleri, sorunlarının çözümü için yetkililere çağrıda bulunarak, “Defalarca başvuruda bulunduk ama sonuç alamadık. Bu yollar bu şekilde kullanılamaz hale geldi. Bir an önce bakım ve onarım yapılmasını istiyoruz” dedi.

Mahalle halkı, belediyeden kalıcı bir çözüm beklerken, yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesi talep ediliyor.

