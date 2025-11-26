Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak amacıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Geleneksel Karma Resim Sergisi”ni sanatseverlerle buluşturuyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hazırlanan etkinlik, öğretmenlerin hatırasını sanat aracılığıyla yaşatmayı hedefliyor. Serginin ilk bölümü bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) saat 13.30’da Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde açılacak. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımına açık olacak etkinlikte, farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı eserler yer alacak.

Devam sergisi ise 28-29 Kasım 2025 tarihlerinde saat 11.30’da AHL Park AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Her iki sergide de öğretmenlerin sanatla buluşan yorumları, şehit meslektaşlarının anısına adanmış özel çalışmalar ve duygusal temalar öne çıkacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm eğitim camiasını ve sanatseverleri bu anlamlı etkinliğe davet ederek, şehit öğretmenlerin fedakarlıklarının unutulmadığını ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi