Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) hayata geçirdiği “Temiz Yaşam Liderleri Okulu: El Ele Temiz Bir Geleceğe” projesi kapsamında öğrencilerin atık yönetimi ve hijyen konularında hem teorik hem de uygulamalı deneyim kazandığı kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET iş birliğinde yürütülen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” programı kapsamında BİLSEM öğrencileri, Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Teknik gezi sırasında öğrenciler, evsel kaynaklı geri dönüştürülebilir atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret sonunda öğrencilere, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen 3D baskı anahtarlıklar hediye edildi.

Teknik gezinin ardından öğrenciler, düzenlenen konferansta alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Tuğçe Ünal, Sıfır Atık stratejilerinin şehir ekonomisi ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önem üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ünal, kağıt, plastik, cam, metal, atık pil, bitkisel yağ, elektronik atık ve atık ilaçların doğru şekilde ayrıştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Program sonunda BİLSEM tarafından projeye katkı sunan uzmanlara Teşekkür Plaketleri takdim edildi. Ayrıca Çorum Belediyesi, naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere bez çanta hediye etti.

