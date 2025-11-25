Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın annesi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’nın babaannesi Behice Özüyağlı (83) hayatını kaybetti.

Özüyağlı Tekstil firması sahiplerinden manifaturacı Ahmet Özüyağlı’nın eşi, Kenan, Yusuf, Faysal Özüyağlı ve Güzide Kürkcü’nün annesi olan Behice Özüyağlı bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Aksemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi