Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde A.Ç. yönetimindeki 19 AK 894 plakalı hafif ticari aracın camından dışarı uzatılan su boruları, annesiyle birlikte yürüyen E.Y.E. (14)’ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK