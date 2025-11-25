Yürüyüşte kadınlar, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Biz Varız, İşareti Fark Et” ve “Şiddete Karşı Hep Birlikte” yazılı pankartlar taşıdı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

“ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ORTAK İRADE VE İŞBİRLİĞİYLE MÜMKÜNDÜR”

Hürriyet Meydanı’ndaki basın açıklamasında konuşan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Uzun, 25 Kasım’ın kadına yönelik şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Uzun, şiddetin toplumsal yapıyı zayıflattığını belirterek şöyle konuştu:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını korumak temel sorumluluğumuzdur. Şiddetin önlenmesi için ilimizde tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumumuzu şiddete karşı duyarlılık göstermeye ve dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi ancak ortak irade ve işbirliğiyle mümkün olacaktır.”

Şiddetin çoğu zaman küçük işaretlerle başladığını belirten Uzun, “Fark etmek, dur demektir. Bu yüzden ‘İşareti fark et’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, “kadına şiddetle mücadele” kapsamında kurulan stantlar gezilerek bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

Muhabir: Haber Merkezi