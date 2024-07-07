Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen hafta sonu antrenmanlarında Cumartesi günü tek, Pazar günü ise çift antrenman yapıldı. Birinci etap çalışmalarının ilk günlerinde tempoyu yükseltemeyen Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın hafta sonu gerçekleşen antrenmanlarda tempoyu arttırdığı öğrenildi.

Bugün sabah gerçekleşen günün ilk antrenmanında koordinasyon çalışmasına ağırlık veren Özbalta, akşam antrenmanında ise çabuk-kuvvet çalışması yaptırdı.

Çorum FK’da hazırlıklar yarın yapılacak çift antrenman ile devam edecek.



Editör: RIFAT KARA