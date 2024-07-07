Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinden Karagümrük, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Karagümrük yönetimi, yeniden süper lige yükselebilmek adına transferde titiz bir çalışma yürütüyor. Orta sahaya önemli bir takviye yapmak için yurt dışında görüşmeler gerçekleştiren Karagümrük transfer komitesi bir dönem Porto'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Costa ile anlaşma sağladı.

Deneyimli futbolcunun İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.



Editör: RIFAT KARA