Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, ikinci yarının ilk haftasında yakalanan 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirterek, “Bu tip maçlar çok zor oluyor. Tuzlaspor düşme potasından bir an önce kurtulup sezonu kümede kalarak bitirmek istiyor. Tuzlaspor ilk yarının son maçında Gençlerbirliği’ne karşı galip gelen bir takım. Bugün de aynı oyun dizilişiyle karşılarımıza çıktılar. Tuzlaspor kötü bir takım değil. Topa sahip olmayı seven, güçlü bir takım. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk” dedi.



"Oyuna kötü başlamadık"

Her sezonun ikinci yarısında mücadelenin yoğun olduğu maçlar oynandığına dikkat çeken Özbalta, “Bu çok sıkıcı ve ben de istemiyorum. Oyuna kötü başlamadık. Birkaç tane pozisyonumuz da var. Daha iyi olması gerekiyor. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz ve gidermemiz lazım. Daha önce ifade ettiğim gibi ilk maçlar biraz daha ilginç geçebiliyor. Lige adapte olma açısından zorluklarda yaşayabiliyorsunuz. Rakip takımların motivasyon yüksekliği de sıkıntı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Bugün dengeli bir müsabaka yaşandığını anlatan Özbalta, “Sonunda güldük. Bir galibiyette daha yaşadık. Play-off makasının içinde kaldık. Bu bizim için son derece mutluluk verici. Bundan sonra her hafta adım adım kazanarak ilerlemek istiyoruz. Cuma günü Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacağız. Genç bir kadroya sahip olan ve sahasında enteresan sonuçlara imza atmış bir takım var. Oradan da istediğimiz neticeyi alıp dönmek istiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza, seyircilerimize, buraya gelmek isteyip gelemeyen destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oyucularıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.