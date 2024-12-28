Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ankaragücü’nde görev yapan Çorumlu kaleci antrenörü Kazım Konak’ı Fatih Karagümrük’le oynadıkları maçta hakeme yönelik “hakareti” nedeniyle 3 resmi maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 29.250 lira da para cezasına çarptırdı.
PFDK, Kocaelispor maçında hakeme yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Bolusporlu futbolcu Naby Youssouf Oulare’ye ise 2 maçtan men ve 19.500 lira para cezası verdi.
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