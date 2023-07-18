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Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu İzzetin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 38 LY 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.C. (46) ile aynı aileden E.C. (43), A.E.C. (18), M.E.C. (12) ve B.C. (18) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.