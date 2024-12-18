Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Dart İlçe Birinciliği Osmancık’ta yapıldı. 4 okuldan 16 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapıldı. İl Temsilcisi Hakan Çıtak nezaretinde gerçekleşen maçlar sonunda Eda Keleş, Eslem Sekili, Zeynep Berra Taşkıran ve Afra Güngör’den oluşan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Sudenaz Yağlı, Buse Kepür ve Fatmanur Çalışkaner’li oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Borsa İstanbul MTAL ise ikinci olarak Çorum’da yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA