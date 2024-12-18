Kırmızı-Siyahlıların sahadan 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldığı maçın seremonisinde 11 erkek ve 11 kız çocuğu futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

Altyapı'dan Sorumlu Sinan Özdilli öncülüğünde ilk kez tertip edilen organizasyonda genç kartalların seremoni öncesi ve sırasında son derece heyecanlı oldukları gözlendi.

Özdilli, bundan sonraki süreçlerde de bu organizasyonu devam ertireceklerini ifade ederken, amaçlarının gençlerin Kırmızı-Siyahlı renklere bu yaşlarda aşina olmalarını sağlamak oluğunu kaydetti.

Konuyla iligili olarak kendilerine destek olan velilere de teşekkür eden Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, " Amedspor maçında kulüp olarak bir ilki yaşadık. Bunu yapmamızdaki öncelikli amacımız gençlerimizin Kırmızı- Siyahlı renklere bu yaşlarda aşina olmaları ve ilerleyen yıllarda da kulüp benliğine sahip olmalarını sağlamak. Bunun yanında da kulübümüze malı kaynak da sağlamış olduk. Buradan gelen mali kaynağın yine altyapımıza akrarılacağının bilinmesini istiyorum.

Bu konuda bizlere destek olan bütün velilere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu organizasyonu sürdürmek istiyoruz. Çorumlu ailelerin bu konuda bizleri yanlız bırakmayacağına inancımız tamdır. " dedi.

Özdilli ayrıca, önümüzdeki günlerde başka projeleri de hayata geçirmek adına çalışmalarına devam ettiklerini de dile getirdi.