Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Osmancık ilçesinde Osmancık-97 çeşidi pirincinin geliştirilmesi ve tescillenmesinde önemli katkıları olan Dr. Halil Sürek'in katılımıyla tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Toplantının ardından, Çorum ilinde çeltik üretimi yapılan ilçelerin İlçe Tarım ve Orman Müdürleriyle bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Çeltik alanlarının genişletilmesi ve sulama döneminde karşılaşılan problemlerin giderilmesi konuları gündeme alındı.

Editör: HABER MERKEZİ