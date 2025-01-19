Osmancık’ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk dönemi karne töreni ile sona erdi. Resmi tören ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanvekili Bekir Atak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve diğer protokol üyeleri katılarak öğrencilere karnelerini takdim etti.

Kaymakam Duman, öğrencilerle sohbet ederek, tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okuyarak tatili verimli değerlendirmelerini tavsiye etti.

İlçedeki 557 öğretmen, 6471 öğrenciyle birlikte tatile girerken, bu dönem başlatılan yeni bir uygulama dikkat çekti. Osmancık’ta birinci sınıfta öğrenim gören 500 öğrenciye karne yerine gelişim raporu verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ