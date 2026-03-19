Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan’ın annesi Güneş Arslan hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık İlçesi Güney Mahallesi'nden, Emekli Osmancık Lisesi Müdürü ve eski Milli Eğitim Müdürlerinden, Osmancık Emeklileri Derneği Üyesi Hussam Arslan'ın eşi, CHP Osmancık İlçe Başkanı Eczacı Mahmut Özhan Arslan’ın annesi, merhum Emekli Albay Osmancık Ortaokulu ve Lisesi Müdür Başyardımcısı, öğretmenlerden Rasim Kamalıoğlu ve Müşerref Kamalıoglu'nun kızı, Koray ve Şemsettin Kamalıoğlu'nun kardeşleri Güneş Arslan vefat etti.

Merhumenin cenazesi Osmancık Beyler Çelebi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Aynı yerde merhum emekli başçavuş Yaşar Önder’in de cenaze namazı kılınırken, cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, CHP Osmancık İlçe Başkanı Özhan Arslan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

