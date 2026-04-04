Programda milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan 22 arama kurtarma biriminden biri ve Çorum’da bu alandaki tek yapı olma özelliği taşıyan Osmancık MEB Arama Kurtarma Biriminin kuruluş süreci hakkında bilgi verildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, buradaki konuşmasında, 30 kişilik Osmancık AKUB ekibinin "Afetlerde Acil Barınma Akreditasyonu Hafif Düzey" başvurusu ile 3 yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandığını söyledi.

Böylece hem Çorum'daki ilk akredite hem de Türkiye'nin ilk ilçe AKUB birimi olma başarısını gösterdiklerini belirten Çalgan, bu başarının yalnızca Osmancık için değil, tüm Çorum için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ortak akıl ve dayanışma ile yürütülecek çalışmaların afetlere karşı gücü artıracağını ve vatandaşların güvenliğini ileriye taşıyacağını vurgulayan Çalgan, Osmancık AKUB yetkililerini kutladı.

Programda arama kurtarma biriminde görev alan 30 personele akreditasyon sertifikaları verildi, ardından katılımcılara rozet takma töreni Vali Ali Çalgan ile Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından gerçekleştirildi.

Törene Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AFAD İl Müdürü Ali Uslu, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

