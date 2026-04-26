Çorum’un Osmancık ilçesinde 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Osmancık Okuyor” kitap okuma yarışması, geniş katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede 600 öğrencinin katıldığı sınav, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu olmak üzere iki ayrı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı.

Okuma alışkanlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler de açıklandı.

Buna göre 4. sınıflar kategorisinde; Koyunbaba İlkokulu öğrencisi Eymen Canal birinci olurken, Akşemseddin İlkokulu öğrencisi Seda Göbel ikinci, Gemici İlkokulu öğrencisi Hamza Atahan üçüncü, Akşemseddin İlkokulu öğrencisi Defne Buğlem Öksüz dördüncü oldu.

5. sınıflar kategorisinde ise; Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencisi Zeynep Erva Dubaç birinci, aynı okuldan Ömer Kağan Gökgöz ikinci, Öbektaş Ortaokulu öğrencisi Belinay Karayel üçüncü, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Halim Erdem Öz dördüncü sırada yer aldı.

