Osmancık’ta tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve çeltik üretiminde yaşanan verim sorunlarının çözülmesi amacıyla kapsamlı bir toprak ıslahı ve sürdürülebilir tarım çalışması başlatıldı.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların, ilçenin verimli tarım arazilerini daha güçlü bir üretim yapısına kavuşturması hedefleniyor. Yetkililer, 2025 yılı çeltik üretim sezonunda özellikle tuzlu su kaynaklı verim kayıpları yaşandığını belirterek, bu sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için bilimsel temelli bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Proje kapsamında toprakların verim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ORGANİK MADDE

ORANI ARTACAK

Osmancık’taki tarım arazilerinde yapılan analizlerde organik madde oranının ortalama yüzde 0,8 seviyesinde olduğu tespit edildi. Uzmanlar, verimli ve sürdürülebilir tarım için bu oranın yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olması gerektiğini belirtiyor. Bu doğrultuda yürütülecek çalışmalarla toprakların organik madde oranının artırılması ve uzun vadede üretimde verim artışı sağlanması hedefleniyor.

OKA İLE PROJE HAZIRLANIYOR

Söz konusu çalışmalar kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’na “Güdümlü Proje” başvurusu yapıldığı bildirildi. Proje kapsamında; Toprak ıslahı uygulamaları; Organik madde artırma programları; Sürdürülebilir çeltik üretim teknikleri; Tuzluluk ve su yönetimi çalışmaları; Modern tarımsal uygulama ve demonstrasyon alanları gibi çeşitli faaliyetlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışmayla birlikte ilçe tarımında verim, kalite ve sürdürülebilirliğin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca tarımın geleceğine yönelik çalışma kapsamında Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte TEKNOFEST proje hazırlık çalışmalarının ilk aşamasının da tamamlandığı bildirildi. Öğrencilerin tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim, akıllı tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim sistemleri alanlarında projeler geliştirmeye hazırlandıkları belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi