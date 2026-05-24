Çorum’un Osmancık ilçesine özgü yöresel lezzetlerden “Osmancık Domates Kavurması” (Gök Domates Yemeği), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Bu gelişme, ilçenin köklü mutfak kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde yemeğin coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edildiği açıklandı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin coğrafi işaretli ürünlerine bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “Kaymakamlığımız tarafından yapılan başvuru neticesinde ‘Osmancık Domates Kavurması’ tescil edilmiştir. İlimiz ve ilçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Osmancık mutfağının önemli örneklerinden biri olan bu yemek, yalnızca bir tarif olmanın ötesinde, geçmişten günümüze uzanan bir yaşam biçimini de yansıtıyor. Mevsim sonunda kızarmadan kalan yeşil domateslerin değerlendirilmesiyle hazırlanan yemek, israfı önleyen üretim anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Yöreye özgü Osmancık pirinci ile birlikte hazırlanan gök domates yemeği, ince doğranmış yeşil domateslerin odun ateşinde ağır ağır kavrulmasıyla yapılıyor. Ekşimsi ve mayhoş tadıyla dikkat çeken bu lezzet, sade yapısına rağmen zengin bir aroma sunuyor.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Osmancık Domates Kavurması; gastronomik bir değer olmanın yanı sıra bölgenin kültürel mirası, üretim geleneği ve tasarruf bilincinin de simgesi olarak resmiyet kazanmış oldu.