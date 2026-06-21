Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Okuldan mezun olan öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Osmancık Belediyesi Başkanı Ahmet Gelgör, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Av. Bekir Dağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nun 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak mezun öğrencilerin mutluluğuna ortak oldular.

Törende gençler, aldıkları diplomalarla eğitim hayatlarını tamamlamanın gururunu yaşarken, veliler ve öğretim kadrosu da öğrencilerin başarılarını coşkuyla kutladı.

Başkan Gelgör, yaptığı konuşmada mezunları tebrik ederek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz tüm mezun öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Hayatınızın bu yeni döneminde azimle ilerlemeniz, şehrimize ve ülkemize değer katmanız en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin diploma sevinciyle renklenirken, aileler ve protokol üyeleri de bu anlamlı günün coşkusuna ortak oldu. Tören, gençlerin meslek hayatına ve yükseköğretim yolculuğuna güçlü bir motivasyonla başlamasını sağladı.

Muhabir: Haber Merkezi