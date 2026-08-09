Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Osmancık ilçesinde görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde ele alınırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar, okulların ihtiyaçları ve eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yeni döneme ilişkin planlamalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimde başarıyı daha üst seviyelere taşımak için okul yöneticileriyle iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çağlar, özverili çalışmalarından dolayı tüm okul müdürlerine teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK