Çorum'un Osmancık ilçesi Onursal Güreş Ağası iş insanı Selman Erdoğan'ın oğlu Merdol Erdoğan ile Fatma Çıplak, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Perşembe Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan nikâh töreninde genç çiftin nikâhını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör kıyarken, düğüne bölge illerinden de çok sayıda iş insanı yer aldı. Davetliler, genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Geceye sahne alan sanatçı Hüseyin Kağıt da seslendirdiği türkülerle düğün coşkusuna renk kattı. Genç çifti kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Gelgör, geceye renk katan Hüseyin Kağıt'a da teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi