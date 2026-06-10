Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergin Kartal ile Yiyecek İçecek Alanı Öğretmeni Yurdagül Yılmaz, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Osmancık’a özgü şerbet, helva ve ırgat böreği gibi yöresel lezzetler hakkında bilgi verilerek, bu ürünlerin korunması, yaşatılması ve tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Ali Çalgan, yöresel gastronomi değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, Kartal ve Yılmaz’ı tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK