Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan çikolatalar marka tescili aldı.

Osmancık çikolotası için kaymakamlık tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan “El Emeği Osmancık Çikolatası” marka başvurusu tescil edildi. Tescil belgesi Kaymakam Furkan Duman’a teslim edildi.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen “El Emeği Osmancık Çikolatası” hem lezzeti hem de özgün sunumuyla dikkat çekiyor. Marka tescilinin alınmasıyla birlikte ürünün tanınırlığının artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi