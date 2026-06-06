Osmancık'ın Güney Mahallesi sakinlerinden, Orta Pirinç Fabrikası ortaklarından; Ali Rıza Günal, Servet Günal ve Neslihan Tel'in babası, Muazzez Günal'ın eşi olan Ali Yüksel Günal’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Beylerçelebi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sanayici ve iş insanları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi