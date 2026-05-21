Çorum’un Osmancık ilçesinde, vatan için fedakârca hizmet etmiş kahraman Kıbrıs Gazisi emekli astsubay Satılmış Cevahir vefat etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gösterdiği kahramanlıklarla bilinen gazi Cevahir için Osmancık’a bağlı Kumbaba Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kaymakam Duman ve Başkan Gelgör, Cevahir’in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek acılarına ortak oldu.

