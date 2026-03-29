Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Erasmus Programı kapsamında yurt dışında staj yapacak Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Öğrenciler, proje rehber öğretmenleriyle birlikte yaptıkları ziyarette staj sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. “Nitelikli İşgücü İçin Nitelikli Staj” projesi çerçevesinde Almanya’da deneyim kazanacak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gelgör, gençlerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede gerçekleştirilen her başarılı çalışmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti. Gelgör, gençlere eğitim hayatlarında ve yurt dışı staj sürecinde başarılar diledi.

