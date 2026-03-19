İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Kuruluş Müdürlerinin katılımıyla Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın kabri ile şehitlikte medfun bulunan aziz şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında şehitlerin kabirleri başında Kur’ân-ı Kerîm tilaveti okunarak dualar edildi. Programda vatanın birlik ve beraberliği, milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet ve minnetle yâd edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette şehitlerin hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağı vurgulanırken, onların emanetlerine sahip çıkmanın ve aziz hatıralarını yaşatmanın herkes için büyük bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Program sonunda, vatan uğruna can veren tüm şehitler için dua edilerek rahmet, minnet ve şükran duyguları dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi