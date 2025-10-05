Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi61 takımını ağırladı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sultanlar ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren oyunun üstünlüğünü rakibine kaptıran Osmancık Belediyespor ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-12, dördüncü seti de 25-21 kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor sezona puansız giriş yaparken, konuk Bordo-Mavi 61 ise 3 puanı hanesine yazdırdı.
SALON: Osmancık İlçe.
HAKEMLER: Can Acar, Ayşegül İnce.
OSMANCIK BELEDİYESPOR: Feride, Macide, Yaren, Nilüfer, Naz, Müfide, Sudem, Güneş, Sevgi, İrem, Zeren, Zeynep, Yasemin, Elif.
TRABZON BORDO MAVİ 61: Hacer, Rabia, Sude, Nehir, Zeynep, Simge, Sevda, Ezgi, Belinay, Sıla, Zeynep, İlayda.
SETLER: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25.