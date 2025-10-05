Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında İzmir temsilcisi Arkasspor’u ağırladı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum'un efeleri üst üste bulduğu sayılarla son bölüme önde girdi. Son bölümde oyuna ortak olan Arkasspor farkı azaltırken, hata yapmayan Çorum’un efeleri ilk seti zor da olsa 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de seyircisinin desteği iyi file dibinde rakibini durdurmayı başaran Sungurlu temsilcisi bu seti de 25-20 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette oyuna ortak olan İzmir temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü set denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde daha az hata yapan konuk Arkasspor bu seti de 28-26 kazanarak maçı final setine taşıdı. Finalde setinde de etkili bir oyun ortaya koyan Arkasspor, seti 15-10 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 3’e, İzmir temsilcisi ise 2’e yükseltti.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER : Hüseyin Kamber, Hasan Olgun.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood Rasooli, Emircan, Erenhan, Metin, Burak, Era Yetkin, Ahmlet Kaan, Eneshan, Tayeb Enısamarein, Mehmet Can, Salih.

ARKASSPOR : Kadir, Eyüpcün, Hüseyin Emir, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf Ali, Taha, Christopher, Muharrem, Semih, Tura Boran, Ahmet.

SÜRE: 2 saat 42 dakika.

SETLER: 25-23, 25-20, 22-25, 26-28, 10-15.