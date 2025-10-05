Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de Başkan Burç Baysal ve bazı yöneticiler hakkında açılan davalar nedeniyle olağanüstü genel kurulu kararı alınırken, seçime iki adayla girilmesi ihtimali arttı.

Kulüp Yüksek İstişare Kurulu’nun yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptığı ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren'i başkan adayı olarak belirlediği açıklandı. Yüksek İstişare Kurulu’nun başkan adayını açıklamasından sonra mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Ali Rıza Yıldırım’ın karara tepki gösterip kendisinin de aday olacağını belirttiği kaydedildi. Yıldırım’ın, “Bir oldubittiye izin vermeyiz. Ben de aday olacağım” dediği yerel basındaki haberlerde yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler’in olağanüstü genel kurulu 18 Ekim’de yapılacak.