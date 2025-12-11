Gaziantep’te devam eden Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları tamamlandı. Çorumlu güreşçi Fatih Erdin gümüş madalya kazandı.

Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 92 kiloda Ankara İlbank Spor Kulübü adına mindere çıkan Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Fatih Altunbaş’a yenilen Erdin ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Sessiz 97 kiloda ikinci, aynı kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına güreşen Çorumlu milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü eski güreşçisi Samet Özarslan üçüncülüğü paylaşırken, 57 kiloda Ankara ASKİ adına mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü eski güreşçilerinden Bekir Keser ve 125 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel ise de üçüncü olmuşlardı.

Şampiyonada grekoromen stil müsabakaları devam ediyor.