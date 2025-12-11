Arca Çorum FK’nın Sivasspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 17.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak zorlu maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Batuhan Bıyıklı ile Ankara bölgesinden Orhun Aydın Duran yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

7 MAÇTA 6 GLİBİYET 1 YENİLGİ

Orta hakem Fatih Tokail, kariyerinde en 7’şer maçla en çok Arca Çorum FK ve Erzurumspor’un maçlarını yönetti. Arca Çorum FK, Fatih Tokail’in düdük çaldığı maçlarda 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak oldukça başarılı bir istatistiğe imza attı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Fatih Tokail ile tek yenilgisini geçen sezonun 23.haftasında, deplasmanda Sakaryaspor’a karşı 2-1’lik skorla alan Arca Çorum FK, galibiyetlerinde ise, bu sezon Hatayspor’u 4-1, 2023-24 Sezonunda sahasında Erzurumspor’u 4-1, Sakaryaspor’u 1-0, 2021-2022 Sezonunda Bayburt Özel İdare’yi (D) 2-1, sahasında Turgutluspor’u 5-1, 2020-2021 Sezonunda da evinde İnegölspor’u 2-0 yendi.

Bu maçlarda Arca Çorum FK’lı futbolcular 13 sarı, 2 kırmızı, rakip takım futbolcuları ise 17 sarı kart gördü.

SİVAS’IN 1 MAÇINI YÖNETTİ

Fatih Tokail, Sivasspor’un ise 1 maçını yönetti. Kırmızı-beyazlı takım, Tokail’in düdük çaldığı maçta bu sezonun ilk haftasında, deplasmanda Erzurumspor’a 2-0 yenildi.